Внимание! Оригинальные роботы-пылесосы «Cobra Jet Cleaning» можно приобрести с осмотром перед оплатой только на официальном сайте cobracleaning.ru
Мы оставляем за Вами выбор способа оплаты и не требуем предоплаты. Закажите товар сейчас, а оплатите после получения, с предварительным осмотром
Вы имеете право на бесплатное обслуживание по гарантийному талону в течении 2 лет
Бренд Cobra Jet соответствует всем стандартам качества с пройденной добровольной сертификацией и декларацией соответствия
Да, возможно, услуга предоставляется бесплатно, только в случае доставки заказа транспортной компанией СДЕК. Все товары имеют 100% гарантию соответствия. Для доставки вашего заказа ТК СДЕК сообщите об этом оператору. Обратите внимание, что стоимость доставки ТК СДЕК может отличаться в зависимости от Вашего региона.
Не волнуйтесь, даже если Вам неудалось посмотреть товар до оплаты или вы обнаружили недостаток позже - мы без вопросов обменяем товар на новый или вернем всю оплаченную сумму, для этого обратитесь на горячую линию или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.
- наложенный платеж, оплата наличными при получении в отделении Почты
- наложенный платеж, оплата наличными или картой в пункте выдачи СДЕК или курьеру
(можно проверить товар до оплаты - 100% гарантия соответствия)
- предоплата по реквизитам. Реквизиты уточняйте у оператора.
- Для того, чтобы мы выставили счет, Вам необходимо отправить Ваши реквизиты на электронную почту, указанную на сайте. Также укажите количество штук и адрес и способ доставки.
Примерные сроки доставки указаны ниже. Точные сроки доставки до вашего адреса уточняйте у оператора.
1-3 дня - Москва
2-5 дней - города Центрального и Приволжского федерального округа.
3-7 дней - города северо-запада России(+Спб), Урал и Южный округ.
4-8 дней - Сибирь, Северный-Кавказ, Крым и Калининград.
7-15 дней - Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Камчатка, Сахалин, Магаданская область, Чукотка, Якутия, некоторые города ХМАО и ЯНАО.
2-10 дней - Белоруссия, Казахстан.
Отлаженная система позволяет делать доставку напрямую от производителя без посредников, поэтому наши цены такие выгодные!
Гарантия начинает действовать с момента получения товара. В комплекте каждого товара имеется гарантийный талон.(ни в коем случае не теряйте его!)
1. Позвоните на горячую линию указанную в гарантийном талоне или закажите бесплатный звонок на нашем сайте.
2. Расскажите детали вашей ситуации специалисту и следуйте его указаниям.
3. Получите замену на абсолютно новый товар в течении 15 дней.
1. Позвоните на нашу горячую линию или закажите бесплатный звонок на нашем сайте.
2. Сообщите причину возврата оператору и следуйте его указаниям.
3. Получите возврат денег.
- В случае возврата дефектного товара в первые 14 дней Вы можете выбрать отправку нового товара, либо возврат денег.
- В случае возврата дефектного товара в первые 14 дней, расходы по доставке оплачиваются продавцом.
- Товар надлежащего качества можно вернуть только при условии сохранения потребительских свойств и товарного вида.
- Срок возврата денежных средств составляет от 1 до 5 дней(установленные банками сроки перевода денежных средств) с момента получения нами возвратного товара.
- Деньги возвращаются на банковскую карту, счет, либо почтовым переводом, на Ваш выбор.
Мы более 5 лет на рынке интернет торговли и работаем строго в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы всегда идем навстречу клиентам!
Да, Вы можете оплатить картой, для этого Ваш заказ должен быть отправлен транспортной компанией СДЕК. Отправка возможна до ближайшего к Вам склада или курьером лично в руки. При доставке ТК СДЕК возможно удорожание цены доставки. Стоимость доставки уточняйте у оператора.
Да, мы работаем с юр.лицами, как розничными так и оптовыми партиями. Для получения более подробной информации оставьте заявку на обратный звонок.
По вопросам оптовых цен оставьте заявку на обратный звонок, оператор перезвонит и расскажет как получить прайс-лист.