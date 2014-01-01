Гарантии

Наш сайт - часть крупной, успешно развивающейся Российской сети онлайн магазинов.

Гарантия начинает действовать с момента получения товара.

Мы уже 5 лет на рынке интернет торговли. Наши магазины работают строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и мы всегда идем навстречу клиентам!

Если Вы обнаружили дефект или товар стал некорректно функционировать:

1. Оставьте Ваш номер телефона в форме заказа, позвоните на горячую линию или закажите звонок;

2. Специалист сервиса перезвонит Вам, уточнит детали и поможет вернуть товар;

3. Получите замену!

Пожалуйста обратите внимание:

- В случае возврата дефектного товара в первые 14 дней Вы можете выбрать отправку нового товара, либо возврат денег.

- Товар надлежащего качества можно вернуть только при условии сохранения потребительских свойств и товарного вида;

- Срок возврата денежных средств составляет от 1 до 5 дней(установленные банками сроки перевода денежных средств) с момента получения нами возвратного товара;

- Деньги возвращаются на банковскую карту, счет, либо почтовым переводом, на Ваш выбор;

Условия данной гарантии регламентированы законом о Защите Прав Потребителя и Правил Дистанционной Торговли и ни в какой мере не противоречит им.