Внимание! Оригинальные роботы-пылесосы «Cobra Jet Cleaning» можно приобрести с осмотром перед оплатой только на официальном сайте cobracleaning.ru

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Посвятите свободное время приятным делам, а чистоту полов доверьте роботу-пылесосу "Cobra Jet Cleaning". Интеллектуальная система анализа поверхности позволяет держать в чистоте каждый метр вашего дома
Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»
Яндекс Маркет
Доставка по РФ 3-7 дней

15400
7500
15400
7500
(Комплектация: Стандарт)
Скидка -52%
Только до !
Оставьте заявку сейчас, чтобы забронировать робот-пылесос «Cobra Jet Cleaning» по минимальной цене!

90 мин
без подзарядки

Вакуумное
всасывание

Умная электроника последнего поколения

Сухая
и влажная уборка

Умный робот-пылесос очистит
каждый сантиметр вашего пола

Главные достоинства
умного робота пылесоса «Cobra Jet Cleaning»

1,5 часа уборки без подзарядки
Полной зарядки робота-пылесоса хватает на 90 минут непрерывной работы. Мощный двигатель за один проход всасывает не только пыль и грязь, но и крупный мусор. При этом вы не услышите ни единого звука – пылесос работает на уровне около 45 децибел, а это значит почти бесшумно.
Система 3D Smart Navigation
Пылесос идентифицирует препятствия на расстоянии 50 см, поэтому всегда обходит их, выбирая оптимальную траекторию. Движение робота рассчитано на уборку всей поверхности вне зависимости от ее площади и формы. Благодаря этому он одинаково эффективен как в обычном помещении, так и в комнате с нестандартной планировкой.
Эффективная уборка одним нажатием
Мягкий бампер пылесоса не повреждает мебель, а дополнительное покрытие защищает его от механических поломок. Система Auto Cleaning Power быстро распознает степень и тип загрязнения поверхности для ее лучшей очистки. Робот заряжается всего за 60 минут: просто оставьте его на базе и вскоре он будет полностью готов к уборке
Пылесборник увеличенного объема
Cobra Jet Cleaning способен собирать действительно много пыли и других загрязнений, поэтому конструкцию оснастили большим резервуаром пылесборника Этого запаса хватает на несколько циклов уборок. Пылесборник оборудован двойной системой фильтрации для лучшей очистки. Большая ручка обеспечивает дополнительное удобство при извлечении пылесборника.
Вакуумная чистка
Мощность всасывания модели Cobra Jet Cleaning достигает весьма серьезных показателей в 85 Вт. Робот не только убирает пыль, но и мощно всасывает мусор благодаря специальному строению корпуса, который также предохраняет поверхность пола от возникновения царапин.
Цилиндрические турбо-щетки
Несмотря на классическую круглую форму робота-пылесоса, он эффективен в уборке углов, так как он оснащен качественными боковыми щетками увеличенного диаметра, которые сгребают все загрязнения даже в углах помещений. Благодаря наличию отдельной программы для уборки по периметру пространство вдоль стен и углов остается максимально чистым.
Smart-уборка в трех режимах
Влажная уборка позволяет добиться зеркального блеска поверхности. Достаточно закрепить щетку – остальное робот сделает сам. В режиме круговой очистки пылесос соберет основной мусор и пыль, а в режиме уборки по краю – тщательно помоет пол у плинтусов.
Лазерное сканирование поверхности
Cobra Jet Cleaning может собрать мусор и протереть пыль или тщательно помыть пол от сильных загрязнений. Пылесос сканирует каждый участок, определяет тип загрязнения и применяет нужную степень очистки.

Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»

Cегодня действует скидка 52% на
товары в интернет магазине
Оставьте заявку сейчас, чтобы забронировать робот-пылесос «Cobra Jet Cleaning» по минимальной цене!

Сравнение робота-пылесоса «Cobra Jet Cleaning»
с аналогами

Стоимость
Умное сканирование поверхности
Уровень шума
Пылесборник
Режимы уборки
Работа аккумулятора
Высота
Фильтр для очистки воздуха
Вес
Гарантия
Цена

Робот-пылесос «Cobra Jet Cleaning» (Япония)

доступная
да
45 dB
Объемный
влажная и сухая
90 мин
68 мм
есть
1 кг.
2 года
15400
7500

Робот-пылесос «坦尼斯»
(Китай)

низкая
нет
> 85 dB
Маленький
только сухая
30 мин
35 мм
нет
0,5 кг.
нет
от 4700р

Робот-пылесос «Eworld»
(Германия)

дорогая
да
< 50 dB
Объемный
влажная и сухая
90-100 мин
75 мм
есть
1,4 кг.
1 год.
от 21000р
>
>
>

Отзывы покупателей

Елена
Волгоград
Пользуемся уже давно только роботом. Мой совет: если в квартире достаточно чисто, и требуется просто небольшая уборка для ощущения свежести, то запускайте сразу влажный режим. Так буквально за полчаса у вас все блестеть будет, и не нужно будет дополнительно гонять пылесос.
Ульяна
Курск
До этого у нас был пылесос с пылесборником гораздо меньше, и мы вообще на сухую чистку не ставили – не было смысла. Эта модель имеет большой пылесборник, и в этом ее огромное преимущество. Потому что можно собрать прям всю пыль, грязь и мелкие штучки с пола за один сеанс невлажной уборки.
Татьяна
Вологда
А я думала прилипшшую грязь к ковру будет отдирать, но он для этого не годится... вам минус
Юлия
Уфа
Купили и не нарадуемся! Работает вообще бесшумно!! Запускаем, даже когда маленькая спит. Качество уборки – на уровне. Никогда после пылесоса ничего не мою.
Ольга
Пенза
Конкретно про эту модель скажу, потому что есть, с чем сравнивать. Cobra очень мощный, он даже остатки пищи на кухне собирает. У друзей чуть попроще модель, и у них не собирает. Поэтому выбирайте варианты мощностью не меньше 50 Вт.
Ирина
Челябенская обл.
Когда у вас появляется маленький ребенок, то робот-пылесос становится реальной необходимостью. Помню, как несколько лет назад разрывалась между постоянной уборкой дома, в частности мытьем полов (ведь когда малыш начинает ползать, должно быть стерильно). Сейчас со вторым маленьким таких проблем не знаем. Обычно запускаем сначала сухую уборку, а потом влажную.
Людмила
Махачкала
Мой маленький помощник) сейчас не представляю, как жила без него) проблем вообще никаких: включила, он все собрал, пол помыл, вернулся на базу)
Артур
Ставрополь
Когда первый раз выбирали, смотрели совсем дешевые модели и чуть подороже. Сделали выбор в пользу дешевой. В итоге выкинули через месяц, так как пылесос просто заглох, а гарантии на него не было. После этого купили нормального робота и поняли, как ошибались вначале. Он и работает бесшумно, и пыль собирает гораздо лучше. Ну и полгода уже пользуемся – нет ни намека на поломку.
катерина
Мурманск
Мой маленький помощник) сейчас не представляю, как жила без него) проблем вообще никаких: включила, он все собрал, пол помыл, вернулся на базу)
Михаил
Калуга
Хороший пылесос. У нас довольно дорогая мебель, и меня в первую очередь волновало, не испортит ли он ее. Поэтому выбирал робота, который как-то просчитывает траекторию своего движения. Этот вариант отличный: он притормаживает перед препятствиями и не бьется об них. Притом у него еще края мягкие.
Виктор
Москва
Это очень крутой пылесос, потому что он возвращается на свое место по окончании уборки. То есть не надо потом нигде его искать. Ну и убирает хорошо, можно включить влажный режим.
Юлия
Саратов
Отличный пылесос! Он очень легко заходит на ковер, причем как на тонкий, так и на довольно толстый. Одинаково хорошо чистит и линолеум, и ковровое покрытие.
Ирина
Самара
Очень рекомендую именно эту модель, потому что у нее всасывание мощное. Муж говорит, роботы попроще не смогли бы на нашей кухне ничего убрать))
Артем
Рязань
Если кто не знает, что подарить жене на др или какой-то еще праздник, купите ей робот-пылесос. Вы даже не представляете, как он меняет жизнь))
Ирина
Питер
Скажу честно: я ленивая хозяйка. Поэтому все блага цивилизации для бытовых нужд использую по полной. Робота-пылесоса запускаю почти каждый день (дома кошка сиамская, нужно убирать шерсть). Притом чищу его буквально раз в неделю, и занимает это минут 5. Единственный минус: кошка его до сих пор побаивается.
Георгий
Краснодар
У нас обычный пылесос, который большой, всасывает всякую шелуху не лучше, чем маленький робот. То есть робот и на кухне хорошо все подбирает, и в комнате, где просто пыль. А если ставить на влажную уборку, то пол можно не мыть. Жена все равно потом проходится моющим средством, но это уже ее заморочки))
Дмитрий
Таганрог
Мы остановили выбор на этой модели и ни разу об этом не пожалели. Не покупайте слишком дорогие навороченные штуки, они, по сути, отличаются чуть более долгой работой аккумулятора. А в остальном этот пылесос ни в чем им не уступает, ни в мощности всасывания, ни в прочности корпуса.
Родион
Москва
Очень компактный пылесос, который чистит даже щели высотой в один сантиметр. Сам возвращается на то место откуда начал, поэтому искать не приходится.
Рената
Иваново
Мы пользуемся уже давно этим пылесосом и сейчас купили такой же в подарок, потому что прибор зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он с легкостью преодолевает все препятствия, сам выстраивает свой маршрут так, чтобы ни один участок не остался грязным, легко заезжает на толстый ковер, не оббивает мебель и стены.
Людмила
Пенза
Самое главное преимущество этого пылесоса в том, что у него влажная мойка – это действительно мойка, а не протирание пола тряпочкой.
Сергей
Челябинск
Пользуемся активно этой штукой уже в течение полугода, менять ни на что не собираемся. Убирает отлично, хорошо заходит на ковер, не оббивает мебель.
Антонина
Москва
У нас окна выходят на проезжую часть, и дома всегда очень пыльно. В таких квартирах просто необходимо иметь робота-пылесоса. Он позволяет все держать под контролем: пол всегда чистый, и мы по этому поводу вообще не напрягаемся.
Марат
Краснодар
Покупайте сразу моющий, не вижу смысла в других моделях. Его можно сразу запускать на влажный режим, если крупного мусора нет. Быстро все помоет. Жена всегда так делает. Пользуемся пару раз в неделю, чистим один раз.
Оксана
Казань
Классная вещь! Я дома пол теперь вообще не мою! И мебель не портит.
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Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»

Cегодня действует скидка 52% на
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Оставьте заявку сейчас, чтобы забронировать робот-пылесос «Cobra Jet Cleaning» по минимальной цене!

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Мы оставляем за Вами выбор способа оплаты и не требуем предоплаты. Закажите товар сейчас, а оплатите после получения, с предварительным осмотром

Гарантия 2 года

Вы имеете право на бесплатное обслуживание по гарантийному талону в течении 2 лет

Сертификаты соответствия

Бренд Cobra Jet соответствует всем стандартам качества с пройденной добровольной сертификацией и декларацией соответствия

Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»

Артикул 42569537
98 отзывов
Скидка -52%
Оставьте заявку сейчас, чтобы забронировать робот-пылесос «Cobra Jet Cleaning» по минимальной цене!

Купить по акции до !

Цена
7500
15400
За комплектацию:
Стандарт
Ваш город
Для Вас доступна доставка с оплатой при получении

Зачем телефон?

Мы - интернет магазин. Все заказы оформляются по телефону.
Введите Ваш номер телефона, чтобы заказать робот-пылесос Cobra Jet Cleaning. Будьте готовы назвать оператору адрес доставки и имя получателя
  • Гарантии

  • Гарантии

    Наш сайт - часть крупной, успешно развивающейся Российской сети онлайн магазинов.
    Гарантия начинает действовать с момента получения товара.

    Мы уже 5 лет на рынке интернет торговли. Наши магазины работают строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и мы всегда идем навстречу клиентам!

    Если Вы обнаружили дефект или товар стал некорректно функционировать:

    • 1. Оставьте Ваш номер телефона в форме заказа, позвоните на горячую линию или закажите звонок;
    • 2. Специалист сервиса перезвонит Вам, уточнит детали и поможет вернуть товар;
    • 3. Получите замену!

    Пожалуйста обратите внимание:

    • - В случае возврата дефектного товара в первые 14 дней Вы можете выбрать отправку нового товара, либо возврат денег.
    • - Товар надлежащего качества можно вернуть только при условии сохранения потребительских свойств и товарного вида;
    • - Срок возврата денежных средств составляет от 1 до 5 дней(установленные банками сроки перевода денежных средств) с момента получения нами возвратного товара;
    • - Деньги возвращаются на банковскую карту, счет, либо почтовым переводом, на Ваш выбор;
    Условия данной гарантии регламентированы законом о Защите Прав Потребителя и Правил Дистанционной Торговли и ни в какой мере не противоречит им.


Доставка и оплата

По России
  • Срок: 2-10 дней в зависимости от региона
  • Доставка: в почтовое отделение
  • Расчет: наличный при получении
  • Отсутствует возможность осмотра до оплаты
  • Комиссия: 0%
  • Стоимость доставки: 450 руб по всей России
По Москве
  • Срок: 2-4 дня
  • Доставка: Курьером
  • Расчет: наличный/картой при получении
  • Возможность осмотра до оплаты
  • Комиссия: 0%
  • Стоимость доставки: 450 руб

Часто задаваемые вопросы

Где посмотреть в моем городе?
Мы работаем по принципу “Меньше расходов - Доступнее цены”. Мы экономим на зарплатах продавцов, аренде помещений и сопутствующих накладных расходах, товары хранятся на единых складах в крупных городах и отправляются транспортными компаниями и почтой россии напрямую клиенту, без посредников.
Какие гарантии что я получу именно такой товар?
Мы даем 100%-ю гарантию соответствия, это значит, что товар будет в точности как описано на сайте и Вы будете им довольны - в противном случае мы заплатим за доставку до Вас и обратно!(Вы можете отказаться, если товар будет не соответствовать заявленному на сайте).
Кроме всего этого, Ваши положительные отзывы - наше заветное желание, именно они - лучшая реклама. Поэтому будьте уверены - после покупки вы будете довольны! Вы можете проверить товар до оплаты.
Почему такая низкая цена?
Чтобы цены были дешевле чем в розничных магазинах, мы экономим на аренде помещений, зарплатах продавцов, кладовщиков и накладных расходах, ведущих к удорожанию товара. Большое количество заказов позволяет нам приобретать товар крупно-оптовыми партиями по низким ценам напрямую у производителя и делать централизованные отправки по всей России с единых складов. Всё это дает нам возможность устанавливать низкие цены
Возможно ли посмотреть товар перед оплатой?

Да, возможно, услуга предоставляется бесплатно, только в случае доставки заказа транспортной компанией СДЕК. Все товары имеют 100% гарантию соответствия. Для доставки вашего заказа ТК СДЕК сообщите об этом оператору. Обратите внимание, что стоимость доставки ТК СДЕК может отличаться в зависимости от Вашего региона.

Не волнуйтесь, даже если Вам неудалось посмотреть товар до оплаты или вы обнаружили недостаток позже - мы без вопросов обменяем товар на новый или вернем всю оплаченную сумму, для этого обратитесь на горячую линию или оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте.

Как оплатить заказ?

При доставке Почтой России:

- наложенный платеж, оплата наличными при получении в отделении Почты

При доставке ТК СДЕК по России:

- наложенный платеж, оплата наличными или картой в пункте выдачи СДЕК или курьеру
(можно проверить товар до оплаты - 100% гарантия соответствия)

При доставке ТК СДЕК в Белорусь и Казахстан:

- предоплата по реквизитам. Реквизиты уточняйте у оператора.

Юр.лицам

- Для того, чтобы мы выставили счет, Вам необходимо отправить Ваши реквизиты на электронную почту, указанную на сайте. Также укажите количество штук и адрес и способ доставки.

Сколько ждать посылку?

Примерные сроки доставки указаны ниже. Точные сроки доставки до вашего адреса уточняйте у оператора.

1-3 дня - Москва

2-5 дней - города Центрального и Приволжского федерального округа.

3-7 дней - города северо-запада России(+Спб), Урал и Южный округ.

4-8 дней - Сибирь, Северный-Кавказ, Крым и Калининград.

7-15 дней - Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Камчатка, Сахалин, Магаданская область, Чукотка, Якутия, некоторые города ХМАО и ЯНАО.

2-10 дней - Белоруссия, Казахстан.

Отлаженная система позволяет делать доставку напрямую от производителя без посредников, поэтому наши цены такие выгодные!

Как осуществляется гарантийное обслуживание?

Гарантия начинает действовать с момента получения товара. В комплекте каждого товара имеется гарантийный талон.(ни в коем случае не теряйте его!)

Действия в случае наступления гарантийного случая:

1. Позвоните на горячую линию указанную в гарантийном талоне или закажите бесплатный звонок на нашем сайте.

2. Расскажите детали вашей ситуации специалисту и следуйте его указаниям.

3. Получите замену на абсолютно новый товар в течении 15 дней.

В течение 14 дней Вы можете вернуть, для этого:

1. Позвоните на нашу горячую линию или закажите бесплатный звонок на нашем сайте.

2. Сообщите причину возврата оператору и следуйте его указаниям.

3. Получите возврат денег.

Пожалуйста, обратите внимание:

- В случае возврата дефектного товара в первые 14 дней Вы можете выбрать отправку нового товара, либо возврат денег.

- В случае возврата дефектного товара в первые 14 дней, расходы по доставке оплачиваются продавцом.

- Товар надлежащего качества можно вернуть только при условии сохранения потребительских свойств и товарного вида.

- Срок возврата денежных средств составляет от 1 до 5 дней(установленные банками сроки перевода денежных средств) с момента получения нами возвратного товара.

- Деньги возвращаются на банковскую карту, счет, либо почтовым переводом, на Ваш выбор.

Мы более 5 лет на рынке интернет торговли и работаем строго в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы всегда идем навстречу клиентам!

Могу ли я оплатить картой?

Да, Вы можете оплатить картой, для этого Ваш заказ должен быть отправлен транспортной компанией СДЕК. Отправка возможна до ближайшего к Вам склада или курьером лично в руки. При доставке ТК СДЕК возможно удорожание цены доставки. Стоимость доставки уточняйте у оператора.

Вы работаете с юр.лицами? Выставление счетов юр.лицам.

Да, мы работаем с юр.лицами, как розничными так и оптовыми партиями. Для получения более подробной информации оставьте заявку на обратный звонок.

Как приобрести партию оптом?

По вопросам оптовых цен оставьте заявку на обратный звонок, оператор перезвонит и расскажет как получить прайс-лист.

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Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»

Артикул 42569536
-52%

Купить по акции до !

Цена
7500
15400
За комплектацию:
Стандарт
Ваш город Москва
Для Вас доступна доставка с оплатой при получении

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Мы - интернет магазин. Все заказы оформляются по телефону.
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Ваши данные под защитой
X

Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»

Артикул 42569537
-52%

Купить по акции до !

Цена
7500
15400
За комплектацию:
Стандарт
Ваш город Москва
Для Вас доступна доставка с оплатой при получении

Зачем телефон?

Мы - интернет магазин. Все заказы оформляются по телефону.
Введите Ваш номер телефона, чтобы заказать робот-пылесос Cobra Jet Cleaning. Будьте готовы назвать оператору адрес доставки и имя получателя
  • Внимание: количество товара по акции ограничено!
  • Осталось:
    10 штук
  • Цена со скидкой: 7500 руб
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Политика защиты персональной информации пользователей сайта

Редакция от «12» апреля 2018 г
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Следующая поставка от производителя
будет через 7 недель!

Цены:
7500

Количество акционных товаров ограниченно:
4 шт.

- 52%
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Робот-пылесос
«Cobra Jet Cleaning»

Зачем телефон?

Мы - интернет магазин. Все заказы оформляются по телефону.
Введите Ваш номер телефона, чтобы заказать робот-пылесос Cobra Jet Cleaning. Будьте готовы назвать оператору адрес доставки и имя получателя
Ваши данные под защитой
Оставьте заявку сейчас, чтобы забронировать минимальную цену!

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